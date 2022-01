Schlotterbeck schließt Verbleib nicht aus

per Mail teilen

Der Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Nico Schlotterbeck, schließt einen Verbleib beim SC über den Sommer hinaus nicht aus. Es sei sehr gut möglich, dass es nirgends hingehe und er in Freiburg bleibe. Das betonte Schlotterbeck in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Auch zu einem angeblichen Interesse von Borussia Dortmund und des FC Bayern München nahm er Stellung. „Ich muss schauen, was der nächste Schritt für mich ist.“ Es sei nicht ausgeschlossen, dass er diesen beim SC Freiburg gehe. Der Vertrag des 22-jährigen Freiburger Abwehrchefs läuft noch bis 30. Juni 2023.