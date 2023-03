Schleuse Marckolsheim nach Blockade geräumt

per Mail teilen

Rund 100 Personen haben die Schleuse in Marckolsheim zwei Tage lang bestreikt und hatten sich zuletzt auf dem Gelände verschanzt. Schiffe konnten die Schleuse nicht passieren. Nach Angaben eines Gewerkschafters warteten am Nachmittag rund 70 Schiffe an unterschiedlichen Stellen des Flusses auf die Weiterfahrt. Gegen 14 Uhr war schließlich die französische Bereitschaftspolizei auf das Gelände vorgedrungen und begann mit der Räumung. Die Gewerkschafter hatten zuvor Gespräche mit der Präfektin des Departements Bas-Rhin verlangt oder mit einem von drei ausgesuchten Ministern. Diese Forderung wurde nicht erfüllt. Der Schiffsverkehr soll im Laufe des Nachmittags wieder anlaufen.