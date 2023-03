Streiks an französischen Schleusen blockieren Schiffsverkehr

Proteste gegen die geplante Rentenreform in Frankreich haben den Schiffsverkehrs auf dem Rhein am Mittwoch massiv behindert. Unter anderem in Marckolsheim war eine Schleuse blockiert worden.

Rund 70 Schiffe hätten am Nachmittag an unterschiedlichen Stellen des Flusses auf die Weiterfahrt gewartet, erklärte ein Gewerkschafter der Confédération générale du travail dem SWR. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, kam der gesamte internationale Schiffsverkehr auf der deutsch-französischen Rheinstrecke nach Basel zum Erliegen. Der komplette Verkehr in die Schweiz über die Rheinschiene sei dadurch unterbrochen. Deutsche Häfen wie Breisach oder Weil am Rhein seien ebenfalls betroffen. Dort kämen keine Waren an. Die Schleuse im elsässischen Marckolsheim: Beschäftigte blockierten aus Protest gegen die geplante Rentenreform in Frankreich zwei Tage lang den Schiffsverkehr. UD CGT 67 Polizei räumt Schleuse Marckolsheim In Marckolsheim beteiligten sich rund 100 Gewerkschaftsanhänger an der Blockade der örtlichen Schleuse. Mehr als zwei Tage lang hatten sie das Bauwerk blockiert und die Zugänge verriegelt. Am Mittwochnachmittag war dann gegen 14 Uhr die französische Bereitschaftspolizei auf das Gelände vorgedrungen und hatte mit der Räumung begonnen. Wie ein Gewerkschafter dem SWR sagte, lief die Räumung ruhig und friedlich ab. Die Protestierenden hatten am Mittag zunächst Gespräche mit der Präfektin des Departements Bas-Rhin verlangt oder mit einem von drei ausgesuchten Ministern. Die Forderung wurde nicht erfüllt.