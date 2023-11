Schlegel Olivenhain

per Mail teilen

Gary Weiand stapft durch seinen Weinberg bei Ihringen. Mittendrin in einer Senke stehen da Bäume, die man eigentlich nur aus Italien oder Spanien kennt.

Vor drei Jahren hat der frühere Schönheitschirurg sie aus Spanien ankarren lassen.

Und weil er selbst bereits 58 ist, hat er sich gegen jüngere Bäume entschieden.

Ein paar Bäume sind sogar 200 Jahre alt, richtig knorrig mit ganz viel Charakter und sie alle sind Teil dieses kleinen Umsiedlungsprojektes.

Frost können seine Baumsorten noch einigermaßen gut ab, aber kalter Wind macht ihnen zu schaffen und es gab auch völlig unerwartete Schwierigkeiten

Haben sie dann gekriegt und inzwischen hängen einige Bäume voller Oliven. Fehlt irgendwie nur noch das Meeresrauschen.

Noch ist die Ernte dürftig.

Daraus sollen erstmal Tafeloliven werden. Auf lange Sicht will er auch Olivenöl pressen, aber das ist noch ein weiter Weg

Jetzt müssen die Olivenbäume erst mal ihren vierten Winter am Kaiserstuhl gut überstehen