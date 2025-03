Ein Autofahrer macht bei einer Kontrolle am Autobahn-Grenzübergang Weil am Rhein einen Scherz über eine Bombe im Auto. Aus Spaß wird Ernst, und das könnte teuer werden.

Ein 42-jähriger Mann hat bei der Einreise am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach) erst keine, dann unwahre Angaben gemacht. Der in Deutschland lebende Italiener gab an, eine Waffe und eine Bombe im Auto zu haben. Die Beamten nahmen das ernst und reagierten entsprechend. Das sei ein Scherz gewesen, erklärte der Mann später.

Schlechter Scherz mit Bombe ruft Spürhund auf den Plan

Weil sich der 42-jährige Mann laut Bundespolizei unkooperativ verhielt, wurden seine Aussagen ernst genommen. Erst reagierte er auf die Frage, was er dabei hat, nicht. Dann gab er an, eine Waffe dabei zu haben. Als die Beamten ihn durchsuchten, sprach er von einer Bombe im Auto. Daraufhin wurde ein Spürhund angefordert und das Auto auf Waffen und Sprengstoff untersucht. Sicherheitshalber wurden andere Autos auf eine andere Spur des Grenzübergangs in Weil am Rhein auf die A5 umgeleitet. In der Folge beschwerte sich der Mann über das Vorgehen der Beamten. Er habe doch nur einen Scherz machen wollen.

Einsatz wegen vermeintlicher Bombe dauert mehrere Stunden

Der mutmaßliche Scherz hat dem Mann auf der Durchreise einen Zwangsaufenthalt am Autobahn-Grenzübergang von drei Stunden beschert. Jetzt wird er wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat angezeigt und es wird geprüft, ob er die Kosten des Einsatzes bezahlen muss. Das kann sich laut Sprecherin der Bundespolizei in Weil am Rhein auf mehrere hundert Euro belaufen.