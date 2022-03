Bei Schlauchboot-Unfall am Rhein schwer verletzt

Ein Schlauchbootfahrer hat sich bei einem Unfall auf dem Rhein schwer verletzt. Er war mit einem weiteren Mann zusammen am Freitag in Rheinfelden gestartet. Laut Wasserschutzpolizei hatten sie sich mit dem Schlauchboot von der Strömung treiben lassen. Während der Fahrt seien sie eingeschlafen, vermutlich weil sie betrunken waren. So endete die Fahrt in einem Rechen im Wasserkraftwerk Augst in der Schweiz. Dabei verletzte sich der Bootsführer schwer und kam ins Krankhaus. Er muss zudem mit einer Strafanzeige rechnen, denn bei ihm wurden 1,6 Promille Alkohol festgestellt. Ab 0,5 Promille ist das Führen von einem Boot auf dem Rhein verboten.