Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist Zoll und Staatsanwaltschaft ein Schlag gegen Drogenhändler gelungen. Bei einer Durchsuchungsaktion haben sie Gelder und Drogen im Wert von über einer Million Euro beschlagnahmt. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, liefen die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Konstanz und dem Zollfahndungsamt Stuttgart bereits seit Oktober vergangenen Jahres. Nun folgte eine Durchsuchungsaktion in mehreren Wohnungen. Die Beamten beschlagnahmten über 40 Kilogramm Marihuana, aber auch mehrere Kilo anderer Drogen. Der Verkaufswert beläuft sich auf gut 800.000 Euro. Dazu entdeckten die Beamten Bargeld in Höhe von rund 250.000 Euro, genauso wie mehrere Schusswaffen. Drei Männer und zwei Frauen wurden vorläufig festgenommen.