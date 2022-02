Basel: Primateninitiative fordert Grundrechte für Affen

Am 13. Februar stimmen die Basler Bürgerinnen und Bürger über Grundrechte für Affen ab. Es wäre weltweit die erste Abstimmung dieser Art.

Im Kanton Baselstadt müssen sich die Bürgerinnen und Bürger derzeit mit einer fast philosophischen Frage beschäftigen: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier? und welche Rechte sollte man Tieren zubilligen? Hintergrund dieser Debatte ist eine kantonale Volksinitiative, über die am 13. Februar abgestimmt wird, die sogenannte Primateninitiative. Sie verlangt, dass im Kanton Basel-Stadt Grundrechte von Affen in die Verfassung aufgenommen werden. Also das Recht auf Leben und geistige und körperliche Unversehrtheit. Dieses Recht soll künftig allen rund Affenarten gewährt werden: von den Schimpansen über die Lemuren bis hin zu Meerkatzen und Mausmakis. Mehr dazu von Katja Schiementz