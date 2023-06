per Mail teilen

Der Aussichtsturm auf dem Schauinsland ist nicht mehr standfest. Deshalb hatte ihn die Stadt Freiburg 2022 gesperrt. Spezialfirmen sollen die Schäden reparieren - kein leichter Job.

Der Aussichtsturm auf dem Freiburger Hausberg Schauinsland bleibt noch mehrere Monate für Ausflügler gesperrt. Unter anderem müssen beschädigte Traghölzer verstärkt werden, die aktuell die Standsicherheit des Turms gefährden, wie die Stadt Freiburg auf Anfrage mitteilte.

Die Stadt geht davon aus, dass der Turm im vierten Quartal dieses Jahres wieder öffnen kann. Voraussetzung sei, dass die Vergabe des Sanierungsauftrags positiv verläuft und die benötigten Spezialfirmen auch Zeit haben. Wie teuer die Sanierung wird, steht noch nicht fest.

Schäden an den wichtigen Traghölzern des Turms

Der 31 Meter hohe Schauinslandturm ist eines der Wahrzeichen Freiburgs und ein beliebtes Ausflugsziel. Vor knapp einem Jahr hatte ihn die Stadt aus Sicherheitsgründen gesperrt. Mittlerweile steht fest, welche Mängel es genau gibt: Zum einen müssen Fachleute einen Jahrzehnte alten Brandschaden noch einmal neu reparieren. Das Epoxidharzgemisch, mit dem der Schaden 1980 behoben worden sei, sei wegen der Witterung brüchig geworden und damit nun ein Sicherheitsrisiko, erläuterte ein Stadtsprecher. Mit Epoxidharz lassen sich Materialien wie Holz und Metalle kleben sowie Löcher und Risse füllen.

Bis auf Weiteres gesperrt - der Aussichtsturm auf dem Schauinsland muss saniert werden. SWR Sebastian Bargon

Zum anderen gibt es witterungsbedingte Schäden an den Traghölzern. Diese waagerechten Balken tragen die Zwischenpodeste. "Auf der Unterseite der Zwischenpodeste und -treppen werden die tragenden Elemente durch zusätzliche Holzbalken verstärkt", kündigte der Stadtsprecher an.

Nur wenige Firmen kennen sich mit so einer Aufgabe aus

Die Arbeiten sind nach Einschätzung der Stadt eine besondere Aufgabe - wegen der Lage des Turms auf dem Berggipfel, der anspruchsvollen Konstruktion und der Abhängigkeit vom Wetter. Daher kämen für die Sanierung nur wenige spezialisierte Firmen infrage.

Der Schauinslandturm steht seit 1980 auf dem Gipfel in 1284 Metern Höhe. Die dreieckige Aussichtsplattform wird von drei im Freiburger Stadtwald am Schauinsland geschlagenen Douglasien getragen. An schönen Sommerwochenenden besteigen mehrere Tausend Menschen den Turm, von dem aus man bei guter Sicht die Alpen, die Vogesen und die Schwarzwald-Gipfel sehen kann.