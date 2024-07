Rad-Spektakel an Freiburgs Hausberg: Der Schauinslandkönig 2024

An diesem Wochenende stand Mannheim im Zeichen des Faustballs. Knapp ein Jahr nach dem Titelgewinn bei der Heim-WM sind einige Spieler der deutschen Nationalmannschaft an den Ort ihres großen Sieges zurückgekehrt - aber diesmal mit ihren Vereinen. Am Sonntag wurde im Endspiel zwischen Pfungstadt und Vöcklabruck der Klub-Weltmeister bei den Männern gesucht.