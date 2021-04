Drei Monate ist Stillstand angesagt gewesen, nun fährt die Schauinslandbahn wieder auf Freiburgs Hausberg. Die Gäste zögern aber noch, es sind auch am zweiten Wochenende wenige Menschen unterwegs.

Frisch gewartet ist die Schauinslandbahn wieder unterwegs. Aber bisher wird sie kaum genutzt, das liegt wahrscheinlich an der Corona-Pandemie. Drei Touren mit fünf Fahrgästen hat Artur Bitter gegen 11 Uhr am Sonntag hinter sich. So wenige Gäste befördert er sonst nicht: "Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise um diese Uhrzeit sind wir schon voll."

Angst vor einer Corona-Infektion müsse in den Kabinen niemand haben, sagt Betriebsleiter Günter Voigt: "Wir haben ein Lüftungskonzept, die Fenster sind offen, die Solarlüfter sind jetzt ganzjährig in Betrieb." Auch das Wetter könnte verantwortlich dafür sein, dass momentan nicht so viele die Bahn nutzen, sagt Marianna Farmella, die an der Kasse sitzt: "Oben ist gerade noch Winter. Die Leute wollen gerne Frühling. Oben ist es kühl, es liegt Schnee."

