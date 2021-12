Schanzenbau im Zeitplan

Der Bau der Großschanze im Adlerstadion in Hinterzarten ist noch im Zeitplan. Derzeit ruhen die Arbeiten allerdings aufgrund von Schnee und Frost. Die K 100 wird wohl die kleinste Großschanze der Welt, so Hinterzartens Bürgermeister Michael Tatsch. Wenn das Wetter die Bauarbeiten nicht zu lange blockiert, soll auf der neuen Schanze im nächsten Jahr ein internationaler Sommer Grand-Prix der Skispringer ausgetragen werden. Wer letztendlich für die Mehrkosten durch die Fehlplanungen beim Bau aufkommt, wird sich erst nach der Schlussabrechnung zeigen. Unterdessen hat die Gemeinde Hinterzarten ein Lärmschutzgutachten für eine Flugsimulationsanlage an der neuen Schanze in Auftrag gegeben. Die Finanzierung ist durch einen Landeszuschuss und Sponsoren bereits gesichert.