Wolfgang Schäuble war der vielleicht erfahrenste Politiker Europas. Er war aber auch ein großer Freund der nahen Schweiz. Das hatte der CDU-Politiker mit den Schweizern gemeinsam.

51 Jahre war Wolfgang Schäuble Bundestagsabgeordneter und Architekt der deutschen Wiedervereinigung. Aufgewachsen ist er im Schwarzwald, erzogen im konservativ evangelischen Elternhaus. Dort lernte Wolfgang Schäuble Bescheidenheit und Rechtschaffenheit. Werte, die ihm auch beim Blick auf die Schweizer Nachbarn durchaus vertraut waren. Weshalb er mit ihnen eine gute Freundschaft pflegte.

Schäuble galt als Schweiz-Versteher

Als Finanzminister hatte Schäuble es auch mit Steuer-CDs zu tun. Das Schweizer Bankgeheimnis war für viele Deutsche in den Nullerjahren ein beliebtes Steuer-Schlupfloch. Schäubles Vorgänger im Finanzministerium hatte den Nachbarn deshalb mit der Kavallerie gedroht, unter Schäuble gab es aber mehr Verständnis für die Schweizer.

Was uns Schweizer der Finanzplatz ist, war für Schäuble die Autoindustrie. Infolgedessen gehört es bei Verhandlungen über gewisse Finanzströme dazu, dass man die Branchen berücksichtigen muss, die im jeweiligen Land sehr wichtig sind.

Zum Rücktritt erhielt der Schweizer Finanzminister Hans-Rudolf Merz von Schäuble einen ganz persönlichen Brief. So sagt Merz heute noch: "Zu den Menschen, die in meinem Herzen bleiben, gehört Wolfgang Schäuble."

Schäuble vermittelte auf EU-Ebene für die Schweiz

Bei Uneinigkeit mit der EU in Brüssel hat Schäuble im Hintergrund für die Schweiz vermittelt - etwa bei der Aushandlung des Rahmenabkommens. Die Verhandlungen endeten 2018 und beschäftigen sich vor allem mit den Bereichen des Binnenmarkts, an denen die Schweiz teilnimmt.

Er hat natürlich gewusst, dass wir Gewaltenteilung in der Schweiz haben und sehr sensibel in der Übernahme von fremden Recht sind. Er hat immer in Brüssel interveniert und dort gesagt: 'den Schweizern müsst ihr eine pragmatische Lösung vorschlagen'.

Die ehemalige Schweizer Bundespräsidentin, Doris Leuthard, schätzte die pragmatischen Lösungen Schäubles. SWR

