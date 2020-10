Es sollte ein Wahlkampf-Auftritt von vielen sein. Aber vor 30 Jahren hat ein psychisch kranker Mann in Oppenau auf den damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble geschossen. Ein Rückblick.

Es ist Freitag, der 12. Oktober 1990, Deutschland steht kurz vor der ersten Bundestagswahl nach der Wiedervereinigung. Der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) kommt zu einer Wahlkampf-Veranstaltung ins badische Oppenau, einer kleinen Stadt im Ortenaukreis. Der Abend ist fast vorbei. Als Schäuble einer Besucherin ein Autogramm geben will, fallen plötzlich Schüsse.

Kampf ums Überleben in Freiburg

Schäuble wird bei dem Attentat lebensgefährlich verletzt. Zunächst blickt ganz Deutschland auf das beschauliche Oppenau, dann banges Warten auf Nachrichten aus der Uniklinik Freiburg. Dort kämpfen die Ärztinnen und Ärzte um sein Leben, denn sein Zustand hat sich zwischenzeitlich deutlich verschlechtert (Archiv-Video). Vom dritten Brustwirbel an ist Schäuble seither gelähmt.

Erste Pressekonferenz noch im Krankenhaus

Wenige Wochen nach dem Attentat, am 22. November 1990, gibt Wolfgang Schäuble im Tischtennisraum der Klinik eine Pressekonferenz und sagt: "Ich habe eigentlich wenig emotionale Reaktionen in Bezug auf den Attentäter, ich habe im Grunde das Gefühl, es ist ein Unglück." (Archiv-Video). Vor kurzem, also 30 Jahre danach, sagte er in einem SWR-Interview: "Der Täter war krank, deswegen habe ich es ihm gar nicht übel genommen. Ich habe keinen Hass gegen ihn."

Täter für unzurechnungsfähig erklärt

Das Gericht stellt bei dem Mann, der auf Schäuble geschossen hat, Verfolgungswahn fest. Er wird in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Der Täter bittet Schäuble später in Briefen und in einem Radio-Interview um Entschuldigung.

Auch mit 78 Jahren kandidiert Schäuble wieder

Was Schäuble unaufhörlich antreibe, sei der Wille zu gestalten. Die Möglichkeit dazu nenne man in der Politik auch Macht – das hat er selbst einmal gesagt. Und die will er auch mit 78 Jahren noch nicht abgeben. Er war Kanzleramtsminister, Bundesinnenminister, Finanzminister und ist jetzt Bundestagspräsident. Mit 78 Jahren hat er angekündigt, noch einmal in seinem Wahlkreis Offenburg für den Bundestag kandidieren zu wollen.