Schärfere Coronaregeln: Aus für Weihnachtsmärkte und nur noch Geisterspiele?

Fußball als Geisterspiele, geschlossene Clubs, das Ende für Weihnachtsmärkte: Die Landesregierung will wohl am Freitag schärfere Regeln umsetzen.

Am Dienstag wollte die baden-württembergische Landesregierung über weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten. Die Beratungen wurden auf Mittwoch verschoben - man wolle die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche abwarten, die kurzfristig ebenfalls auf Dienstag anberaumt wurden, hieß es. Die Landesregierung BW will wegen der dramatischen Corona-Lage Sport- und Kulturevents verbieten oder einschränken. Auch Weihnachtsmärkte sollen geschlossen werden. Die verschärften Corona-Regeln für Baden-Württemberg sollen voraussichtlich am Freitag in Kraft treten.

Im Fokus: die Forderung nach Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga

Davon betroffen wäre auch der Bundesligaverein des SC Freiburg. Erst kürzlich wurde für Großveranstaltungen eine Obergrenze von 25.000 Zuschauern festgelegt. Fußballvereine durften dabei nur die Hälfte ihrer Zuschauer-Kapazitäten nutzen. Mit Geisterspielen möchte die Landesregierung verhindern, dass sich Virusvarianten weiter ausbreiten und die Infektionszahlen weiter ansteigen. Eine Umfrage in der Freiburger Innenstadt zeigt, dass die meisten Befragten die Maßnahme für richtig halten.

Kretschmann: Wichtigstes Gebot ist die Einschränkung von Kontakten

Das Wichtigste in der derzeitigen Lage sei, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken, sagte Ministerpräsident Wilfried Kretschmann (Grüne) im Vorfeld der Beratungen. Von dahingehenden Maßnahmen betroffen wären dann neben Sportveranstaltungen auch Clubs und Diskotheken. Mit der neuen Verordnung ist zu erwarten, dass die Alkoholausgabe im öffentlichen Raum untersagt und der Betrieb von Weihnachtsmärkten eingestellt wird. Ein offenes Fragezeichen steht demnach noch an der weiteren Fortsetzung von Kulturveranstaltungen. Klar ist offenbar, dass es für den Schulbetrieb vorläufig keine noch strengeren Regeln geben soll als die, die bereits am vergangenen Montag in Kraft getreten sind.

Schausteller-Verband: finanzielle Hilfen bei Schließung der Weihnachtsmärkte

Viele Weihnachtsmärkte in Südbaden sind bereits vorzeitig beendet, oder gar nicht erst eröffnet worden. So ist etwa der Freiburger Weihnachtsmarkt nach nur einer Woche vorzeitig beendet worden. Mit den neuen Corona-Regeln sei der Markt nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, so die Organisatoren. Auch in Emmendingen, Teningen, Bad Krozingen, Rottweil, Waldshut, Rheinfelden und Weil am Rhein sind die Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Der Vorsitzende der Schaustellerverbandes Baden-Württemberg, Mark Roschmann, fordert angesichts der drohenden Komplett-Schließung der Weihnachtsmärkte finanzielle Hilfen. Denkbar sei ein Betrag analog zu den November- und Dezember-Hilfen 2020. Auch der Präsident des Landesverbandes Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg, Werner Burgmeier, hatte finanzielle Mittel und Hilfen von Bund, Land und Kommunen gefordert.