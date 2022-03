Sport-Club vermarktet sich selbst

Fußball-Bundesligist SC Freiburg wird sich von der neuen Saison an selbst vermarkten. Damit geht auch die Zusammenarbeit mit der Infront Sports und Media AG im schweizerischen Zug zu Ende. Der Sport-Club werde Sponsoring und Hospitality vom 1. Juli an selbst übernehmen, teilte der Tabellenfünfte am Mittwoch mit. „Wir haben den Schritt in die Eigenvermarktung sehr sorgfältig abgewogen. Für unsere zukünftige Ausrichtung ist dies die richtige und auch eine wegweisende Entscheidung“, sagte der SC-Finanzvorstand Oliver Leki. Man wolle mit diesem Schritt den direkten Kontakt zu Partnern und Sponsoren des Clubs deutlich intensivieren und bestehende Potenziale nutzen.