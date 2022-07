SC im Sommer-Trainingslager

Fußballbundesligist SC Freiburg ist am Mittwoch zum 16. Mal ins zehntägige Sommer -Trainingslager nach Schruns in Österreich gereist. Der komplette Kader ist dabei. Auch die Neuzugänge Matthias Ginter, Daniel-Kofi Kyereh und der erst am Dienstag von Eindhoven verpflichtete Japaner Ritsu Doan reisen mit. Ebenso sämtliche Nationalspieler, die wegen Länderspielen nach dem Bundesliga-Saisonende noch länger frei gehabt haben. Die Freiburger trainieren wie üblich auf den Plätzen des FC Schruns und empfangen dort am kommenden Samstag den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen zum einzigen Testspiel während des Trainingslagers. Die Partie geht über zweimal 60 Minuten.