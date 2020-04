per Mail teilen

SC-Fans sollen durch eine Solidaritätsplattform im Internet die Möglichkeit erhalten, Gastronomen zu unterstützen, die durch die ausgefallenen Bundesligaspieltage keine Einnahmen haben.

Über eine Internetplattform will der SC Freiburg Fans und Fußball-Begeisterte zum Spenden animieren. SC Freiburg (Screenshot)

Die Fans können Geld, das sie sonst im Stadion für Speisen und Getränke ausgegeben hätten, ihrem "Lieblingsgastronom" zukommen lassen. Auch durch die Corona-Krise in Not geratene kleine Läden, Selbstständige oder Kultur-, Freizeit- und Sozialeinrichtungen können unterstützt werden. Gerade in Krisen zeige sich, welche Kraft ein Verein entfalten kann, wenn alle Beteiligten zusammenhalten, sagte SC-Vorstand Oliver Leki. Die Plattform ist über die Website "mehr-als-fussball.de" erreichbar.