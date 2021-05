Am 5. Juli bestreitet der SC Freiburg sein erstes Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Zehn Tage später reist der Sport-Club ins Trainingslager nach Schruns (Österreich). Das teilte der SC am Dienstag mit. Bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal Anfang August sind vier Testspiele geplant, die jedoch terminlich noch nicht genau feststehen. Die neue Bundesliga-Saison startet dann am 13. August.