Die 19-jährige Luca Marie Öhler wollte Profi-Fußballerin werden, aber ihr Lebenstraum ist geplatzt. In ihrem Song "Kopf oder Herz" verarbeitet sie ihre Entscheidung, die Karriere beim SC Freiburg aufzugeben.

In ihrer Kindheit hat sich alles um Kicken und Bolzplätze gedreht. Dort war sie oft das einzige Mädchen. Mit 16 Jahren verlässt Luca Marie ihre Heimat, Freunde und ihre Familie, besucht ab 2017 ein Sportinternat in Freiburg, um Profi-Fußballerin beim SC zu werden.

"Früher, als ich klein war, hatte ich immer den Traum, dass ich mit einem Ballkind an der Hand in so ein großes Stadion einlaufe – egal ob für die Bundesliga oder für die Nationalmannschaft." Luca Marie Öhler aus Freiburg

Schule und Training statt Zeit mit Freundinnen und Freunden

An eine normale Jugend, in der man mit Freundinnen und Freunden um die Häuser zieht, ist mit diesem Ziel nicht zu denken. Der Alltag besteht aus Schule und Training, aus Ehrgeiz und vor allem Disziplin. An nichts davon mangelt es Luca Marie und trotzdem muss sie vier Jahre später ihren großen Traum vom Profi-Fußball aufgeben. Nur einen Monat nach dem Einzug in das Sportinternat verletzt sich Luca Marie am Knie. Diagnose: Kreuzbandriss. Während für ihre Teamkolleginnen der Trainingsalltag weitergeht, kämpft sie sich in einer einjährigen Reha zurück aufs Grün. Dann der nächste Rückschlag: Ein Muskelfaserriss, der einfach nicht richtig verheilen möchte und dann auch noch ein Meniskusriss. Während der Traum vom Profi-Fußball für viele ihrer Teamkolleginnen wahr wird, muss Luca Marie ihn aufgeben.

"Mein Leben hat sich davor nur um Fußball gedreht. Ich habe dafür gelebt. Und auf einmal musst du der Realität ins Auge schauen und realisieren, dass dein Traum geplatzt ist." Luca Marie Öhler aus Freiburg

Die Musik hilft zu verarbeiten, was andere nicht nachvollziehen können

Ihre Familie, Freunde und Teamkolleginnen seien in dieser Zeit zwar für sie da gewesen, doch so richtig nachempfinden konnten sie es eben nicht. Ihren Schmerz, ihre Zukunftsängste und Sorgen schreibt die junge Fußballerin in Form von Briefen auf, irgendwann fängt sie an, ihre Texte zu rappen und zu singen, sie mit Musik zu hinterlegen. So entsteht auch ihr aktueller Song "Kopf oder Herz“.