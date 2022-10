SC Freiburg Mitgliederversammlung

Damit hat der Sportclub 5 Millionen Euro mehr erwirtschaftet als in der Vorsaison. Zu verdanken ist das Plus vor allem den Fernseheinnahmen - die unter anderem durch den Einzug ins DFB-Pokalfinale besonders hoch waren. Mit einem Überschuss von 2 Millionen Euro sei der SC ein kerngesunder Verein - so Leki. In der Mitgliederversammlung wurde - ein Jahr nach der Eröffnung - auch intensiv über das neue Stadion diskutiert. Viele Fans beklagten sich über schlechtes Essen, Wartezeiten und Gedränge. Vorstand Leki versprach, dass in den kommenden Monaten Verbesserungen geplant seien.