Der SC Freiburg leiht den australischen Nationalspieler Brandon Borrello für die kommende Saison für ein Jahr an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf aus.

Das teilte der SC am Dienstag auf seiner Homepage mit. Der 25-Jährige solle beim Zweitligisten Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung des SC. Nach überstandenem Kreuzbandriss absolvierte der Flügelspieler in der vergangenen Saison acht Pflichtspiele in der Profi-Mannschaft und neun Spiele in der Regionalliga. Brandon Borrello kam vor zwei Jahren vom 1. FC Kaiserslautern zum Sport-Club.