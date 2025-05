SC Freiburg kurz vor der Champions League? Das sagen die Leute in Freiburg

DAS Spiel des Jahres steht an: Die Champions League ist für den SC Freiburg zum Greifen nah - nur ein Sieg fehlt noch. Die Fans träumen bereits von Auswärtsreisen durch Europa.

Auf den SC Freiburg und seine Fans wartet am Samstag das absolute Highlight-Spiel im Saisonfinale. Denn am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga geht es für den Sport-Club im Dreikampf mit Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund um den erstmaligen Einzug in die Champions League. Vor dem Spiel ist die Stimmung in der Stadt gut - die Freiburgerinnen und Freiburger träumen bereits von der Königsklasse. Treue SC-Fans bekommen beim Gedanken an die Champions League aber vermutlich auch ein mulmiges Gefühl.