Neuer Kunstrasen, neue Kabinen: SC Freiburg investiert zehn Millionen Euro ins Dreisamstadion

Frischzellenkur für das Schmuckkästchen: Das Dreisamstadion wird saniert und verwandelt sich in die neue Heimat der gesamten Frauen- und Mädchenabteilung des Sport-Clubs. Auch Schulklassen profitieren.

Baugerüste und Container: Das Dreisamstadion verspricht im Moment mehr Baustellen-Flair als Fußball-Charme. Doch die Kultstätte des Sport-Clubs wandelt sich. Dafür nimmt der SC Freiburg zehn Millionen Euro in die Hand. "Wir können uns das leisten, weil es uns finanziell sehr gut geht", sagt SC-Finanzvorstand Oliver Leki. Ziel ist es, den Mädchen- und Frauenfußball im Dreisamstadion zu bündeln. Statt über Freiburg verstreut, sollen sie an der Schwarzwaldstraße vereint spielen. Ein entscheidender Schritt zur Professionalisierung der Mädchen- und Frauenfußballabteilung. Geplant sind unter anderem ein neuer Kunstrasen und moderne Kabinen. Außerdem soll das Dreisamstadion ein offener Ort für Schulklassen und Fußballinteressierte werden.

Bessere Bedingungen für Frauen- und Mädchenteams des SC Freiburg

Mit den einzelnen Umbaumaßnahmen am Dreisamstadion verfolgt der Sport-Club zum einen das Ziel, alle Frauen- und Mädchenteams des SC Freiburg an einem zentralen Ort zusammenzuführen und ihnen dort bessere Trainings- und Spielbedingungen und damit eine langfristige Perspektive zu ermöglichen, so der Sport-Club. "Das ist besonders und bundesweit einmalig. Wir freuen uns maximal", sagt Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim SC Freiburg.

"Zum anderen soll an der traditionsreichen SC-Spielstätte, die in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, ein Ort entstehen, an dem das umfangreiche gesellschaftliche Engagement des Vereins und die Nachhaltigkeitsarbeit eine Heimat bekommen", so Leki.

Es laufen Sanierungsarbeiten am Freiburger Dreisamstadion. Die ersten Baugerüste an der Südtribüne stehen schon. In rund zwei Wochen rollen dann auch die Bagger. SWR David Zastrow

SC Freiburg entwickelt "Kompetenzzentrum Kindersport" und "Lernort Stadion"

Der SC Freiburg will den Kinder- und Breitensport weiter fördern. Geplant ist ein "Kompetenzzentrum Kindersport". Platz für Netzwerktreffen, Fortbildungen sowie größere Sportprogramme wie Camps, Turniere und eine Inklusionsliga. Herzstück sei ein Ausbildungsangebot nur für Frauen, "die Qualifizierung zur Kinderfußballtrainerin", sagt Tobias Rauber, Leiter für Nachhaltigkeit beim SC Freiburg.

Außerdem wird der Sport-Club am Dreisamstadion das an anderen Fußballstandorten bereits bewährte Konzept "Lernort Stadion" umsetzen, das Demokratiebildung in Stadionatmosphäre ermöglichen soll, heißt es von SC-Vorstand Leki. Dafür sollen Schulklassen im Dreisamstadion empfangen und in gesellschaftlichen Themen unterrichtet werden. Dabei soll es vor allem um die Themen Demokratie, Vielfältigkeit, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Inklusion gehen. "Wir wollen das politische Bewusstsein schärfen", sagt Hanno Franke, Marketingleiter beim SC Freiburg. Er träume von einem "fußballkulturellen Zentrum" im Dreisamstadion, einem "schönen, belebten und offenen Ort".

Baumaßnahmen des SC Freiburg am Dreisamstadion können nun beginnen

Nachdem das Baurechtsamt der Stadt Freiburg dem SC bereits Mitte Februar 2025 die Baugenehmigung für die anstehenden Veränderungen an der Schwarzwaldstraße erteilt hat, können die ersten Umbauarbeiten an der Spielstätte der Frauen und der U23 schon jetzt im Frühjahr beginnen. Abgeschlossen werden die Maßnahmen voraussichtlich 2026 mit der Fertigstellung eines neuen Kunstrasenplatzes mit Flutlicht und Rasenheizung. Dieser soll auf der Westseite des Stadions hinter der Haupttribüne entstehen, im Bereich des heutigen Parkplatzes P1.

Hier soll für den Frauen- und Mädchenfußball beim SC Freiburg ein neuer Kunstrasenplatz mit Flutlicht entstehen. SWR David Zastrow

Dank des neuen zusätzlichen Spielfelds können künftig auch die Mädchen-Teams des Sport-Clubs am Dreisamstadion trainieren und spielen. Genau das war und ist eines der Hauptziele der umfangreichen Baumaßnahmen, so der SC. Neben dem Trainings- und Spielbetrieb der Bundesliga-Frauen und des Spielbetriebs der U23 der Herren können so auch die Juniorinnen des SC mit ihrem gesamten Trainings- und Spielbetrieb im Dreisamstadion beherbergt werden. Ehemalige Räumlichkeiten vom Trainerteam rund um Christian Streich werden nun unter der Südtribüne zu Kabinen für Mädchenfußball umgebaut.

"Insbesondere für die Mädchen ist es ganz toll, dass wir dann alle im Dreisamstadion eine Heimat finden und dass die Juniorinnen künftig neben ihren Vorbildern, den Profi-Frauen, trainieren können", sagt Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim SC Freiburg.

SC Freiburg bundesweit bekannt für seine gute Nachwuchsarbeit

Mit 75.000 Mitgliedern ist der Sport-Club Freiburg e.V. der größte Sportverein Badens und bekommt bundesweit hohe Anerkennung für seine Nachwuchsarbeit in der Freiburger Fußballschule. Mit seinen ersten Mannschaften der Herren spielt der Sport-Club in der Bundesliga und kann am Saisonende in die Champions League einziehen, die Europa League ist bereits sicher. Auch die Frauen spielen in der Bundesliga und erreichten in dieser Spielzeit Platz 5. Die U23 (Zweite Mannschaft) spielt in der Regionalliga Südwest. Darüber hinaus ist der Sport-Club für sein Nachhaltigkeitsengagement bekannt. Es ist der typische Freiburger Weg.