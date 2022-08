Sportclub Freiburg: Gute Chancen in der Europa League

Für den Sportclub Freiburg beginnt Anfang September das große Abenteuer Europa League. Am Freitag wurden die SC-Gegner ausgelost.

In Istanbul wurde am Freitagmittag ausgelost, welche Mannschaften in der nächsten Saison der Europa League aufeinander treffen. Für die Spiele des SC Freiburg zog Eintracht Frankfurts Fußball-Legende Charly Körbel die Gegner Olympiakos Piräus, Qarabag Agdam aus Aserbaidschan und den FC Nantes. Damit entging dem Team von Christian Streich "Hammergegner" wie Manchester United oder Real Sociedad San Sebastián.

Christian Günter, Kapitän des SC Freiburg freut sich auf Europa-Stimmung und die Fans. SWR

Vorfreude auf "brutale Stimmung" in europäischen Stadien

SC Freiburg Kapitän Christian Günter freut sich besonders auf die Spiele und die "brutale Stimmung" beim mehrfachen griechischen Meister. Dort und in Nantes werde der SC bestimmt von vielen Fans unterstützt, ist Günter überzeugt. Er könne es jedoch verstehen, wenn einige Anhänger die weite Reise nach Aserbaidschan scheuen würden. Der Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, freut sich darauf, neue Stadien in Europa kennen zu lernen. Bisher war er nämlich hauptsächlich in deutschen Stadien unterwegs.

Furore in Europas Fußballwelt statt Kampf um Klassenerhalt

In der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bochum wurde Streich am Donnerstag gefragt, ob es passieren könne, dass ein englischer Club mit dicker Brieftasche in letzter Minute noch einen Spieler des SC abwirbt. Streich will das nicht ausschließen, glaubt aber, dass seine Mannschaft in den nächsten Monaten zusammenbleiben wird. Kein Wunder, denn der Sportclub hat sich in den letzten Jahren von einem Club, der immer froh war, den Klassenerhalt zu schaffen, zu einem Club entwickelt, der sich anschickt, in Europa für Furore zu sorgen.

SC Trainer Christian Streich glaubt an den Zusammenhalt beim Sportclub Freiburg SWR Sebastian Bargon

SC-Trainer Streich lobt Verdienste der Freiburger Fußballschule

Besonderen Verdienst am Erfolg des Freiburger Vereins habe die Scouting Abteilung des Sportclub, betonte Streich außerdem. Namentlich stellte er Klemens Hartenbach und die hervorragenden Mitarbeitenden der Freiburger Fußballschule in den Vordergrund.