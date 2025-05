Es könnte ein entspannter Frühlingstag sein, wenn da nicht dieses Fußballspiel wäre. Für den SC Freiburg geht es um die Champions League. Ein Fanmarsch zum Stadion und viel Nervosität.

Nervenkitzel an diesem sonnigen Samstag in Freiburg: Der SC spielt gegen Eintracht Frankfurt. Für die Freiburger geht es um alles. Es geht um den Einzug in die Champions League. Doch nur bei einem Sieg hat der Sport-Club die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse sicher. Andernfalls muss er hoffen, dass Verfolger Borussia Dortmund im Parallelspiel gegen Holstein Kiel patzt.

Eine Umfrage unter SC-Fans vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt:

Anpfiff ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. Bereits um 11 Uhr haben sich SC-Fans am Seepark in Freiburg versammelt. Fanmarsch zum Stadion. Laut Polizei haben fast 2.000 Menschen daran teilgenommen. Neben Sonnencreme war auch jede Menge Nervosität dabei.

SC-Fans hoffen auf die Champions League

Die Grundstimmung am Seepark: angespannt, hoffnungsvoll - und voller Vorfreude. Es wäre das erste Mal, dass der Sport-Club in der Champions League spielt. "Ich bin nervös, schon seit heute Morgen", sagt eine Frau. Champions League wäre fantastisch, sagt sie - aber wenn es nicht ist, sei es auch nicht schlimm.

Das wäre für jeden Freiburg-Fan ein Riesen-Traum.

Eine andere Frau erzählt, sie sei so angespannt wie vor einer Abschlussprüfung. Eine Prüfung, bei der es nicht nur ums Bestehen geht, sondern bei der ein glatter Einser ideal wäre. Doch auch Frankfurt will gewinnen. "Das wird natürlich schwierig heute, weil es auch für Frankfurt um Einiges geht", sagt ein Fan. Doch er ist der Meinung: Wenn sich der SC konzentriere, seine Aufgabe erledige, dann sei ein Sieg auf jeden Fall möglich.

Schuster: Geduld und Disziplin

SC-Trainer Julian Schuster sagte bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel: Seine Mannschaft brauche gegen Frankfurt wieder die volle Unterstützung von den Rängen. Zugleich müsse sie aufpassen, dass sie bei aller Euphorie nicht überdrehe. Geduld und Disziplin seien wichtige Tugenden am Samstag, sagte Schuster.