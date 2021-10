Persönliche Erinnerungen an das Dreisamstadion

Als Reporterin oder Reporter - oder auch privat: Wer im Studio Freiburg arbeitet, war mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens einmal im Dreisamstadion. Ein persönlicher Rückblick.

Jan Lehmann, Redakteur:

"Ich habe ein altes Foto auf dem Handy entdeckt: Das war 2015, einen Tag vor dem Bürgerentscheid zum Stadionneubau. Die SC-Fans zeigen optisch noch einmal deutlich, wofür sie stimmen werden: Mit 'Ja' für ein neues Stadion am Wolfswinkel nämlich.

Ein neues Stadion? Wenn es nach den Fans geht, dann ja: symbolische Abstimmung einen Tag vor dem Bürgerentscheid im Jahr 2015 SWR Jan Lehmann

Der eindrucksvollen Choreografie in Rot und Weiß folgt ein sportliches Ausrufezeichen. Der SC gewinnt an diesem 31. Januar mit 4:1 gegen Eintracht Frankfurt - und zwar dank des Hattricks eines gewissen Nils Petersen. Der war in der Winterpause zunächst leihweise von Werder Bremen gekommen und feierte mit seinen drei Toren einen Traumeinstand. Der Beginn einer großen Liebe - und ein gutes Omen für den Bürgerentscheid tags darauf. Da sprachen sich 58,2 Prozent der mitwählenden Freiburger für das neue Stadion aus."

Anita Westrup, Redakteurin:

"Heimspiel im Dreisamstadion und mein beschauliches Viertel im Ausnahmezustand. Littenweiler in Rot getaucht, ein Lavastrom Richtung Arena. SC-Trikots spannen sich um Fanbäuche, Schals baumeln um Handgelenk und Hüfte, Auto-Karawanen schieben sich an meinem Küchenfenster vorbei. In den Gesichtern der Leute: kindliche Vorfreude. Herrlich. Auch bei mir. Rund 700 Meter Luftlinie vom Stadion entfernt. Eingekuschelt in einer Decke auf der Terrassencouch. Das Radio läuft, ich lausche den Kommentatoren und habe Kopfkino. Immer wieder brandet eine Welle aus Schreien und Jubel auf. Sie schwappt bis zur mir in diesen gottverlassenen Hinterhof. War es etwa ein Tor oder ein Elfmeter? Ein paar Sekunden später höre ich es aus dem Radio: 'Peeeeeeetersen, Niiiiiiiils Peeeetersen Toooooor in Freiburg!' Ich grinse, freue mich schon auf das nächste Jubel-Erdbeben."

Ulf Seefeldt, Redakteur:

"Tolle, emotionale, erfolgreiche Nachmittage und Abende mit Spannung pur - ob bei 30 Grad plus oder bei 15 Grad Minus. Aber natürlich auch Enttäuschungen und jubelnde Gegner. Ich erinnere mich an stinkende, überfüllte Straßenbahnen, an Warteschlangen vor ebenso überfüllten Toiletten, aber auch an leckeres, kaltes Bier nach einem Heimsieg in der Sonne - egal, ob vorm Fanhaus oder bei 'Post-Jahn'. Fazit: Ich werde das Dreisamstadion irgendwie vermissen, freue mich aber auch auf die neue Arena."

Charlotte Schönberger, Redakteurin:

"Mein erstes Spiel war gegen Leverkusen. Ich war zwölf Jahre alt, als ich das erste Mal im Stadion war. Damals fielen drei Tore für den SC in fünf Minuten - und ich war ab dem Moment riesiger SC-Fan."

Andreas Waetzel, Redaktionsleiter:

"Als Jugendlicher war ich eher im Mösle unterwegs und kann mich dort an glänzende Siege und große Namen erinnern. Wann ich zum ersten Mal ein Spiel im Dreisamstadion gesehen habe, weiß ich nicht mehr genau, es war in jedem Fall noch zu Zweitliga-Zeiten Anfang der 1980er-Jahre. Zu Studienzeiten pilgerte ich oft mit ein paar Kommilitonen die Dreisam hoch zum Stadion. Das Bier wurde aus Gläsern getrunken (!) und einmal hat mich eine Wespe in den Finger gestochen. Das war auf dem kleinen Erdwall, der sich damals dort befand, wo heute die Osttribüne steht. Später war ich dann häufig als Reporter im Stadion, oft aber auch privat. Denkwürdig ist mir noch ein Interview in der Kabine am Ende der Saison 1988/'89 mit einem gewissen Jogi Löw. Oder die, nun ja, O-Töne von betrunkenen Schalke-Fans nach einer Niederlage, aufgenommen aus dem Innenraum, durch den Zaun hindurch. Und dann war da noch der Moment, schon in der ersten Liga, als mir eine Viertelstunde vor Spielende auf dem Treppenturm der Haupttribüne ein zornesroter Gerhard Mayer-Vorfelder entgegenkam, der die sich abzeichnende Niederlage seines VfB Stuttgart nicht länger mit ansehen wollte."

Dorothee Soboll, Teamleiterin Online:

"Mein erster Besuch im Dreisamstadion war 1997, als ich gerade mit meinen Eltern nach Freiburg gezogen war. Ein Zweitligaspiel, der SC kickte gegen den SV Meppen. Wo ist Meppen? Das fragten wir uns und holten zu Hause erst mal den Atlas raus. Acht Jahre alt stand ich dann mitten auf der Südtribüne. Neben mir war eine Fan-Gruppe, einer hatte eine große Trommel dabei. Damit das Kind keinen Hörschaden bekommt, haben die Fans ihren Trommler möglichst weit von mir weg gestellt - und vor mir sind sie dicht zusammengerückt, damit ich was vom Spiel sehen konnte. Und ich sah sechs Tore, vier davon für den SC Freiburg. Zugegeben, das Ergebnis habe ich für diesen Artikel nachgeguckt, aber ich wusste noch, dass der SC gewonnen hatte."

Matthias Zeller, Büroleiter Lörrach

"Mein erster Besuch im Dreisamstadion war Anfang der 1990er-Jahre, als es auf der Gegengerade noch keine richtige Zuschauertribüne gab, stattdessen Sand und Steine und mitgebrachte Styroporblöcke: Wer sich auf sie stellte, konnte in der Menge etwas mehr sehen. Wir Fans gröllten die Werbung von "Hartmann - Putz & Stukk" mit. Keine Ahnung warum, das hatte sich so ergeben. Als wir am letzten Spieltag vor der Sommerpause den Einzug unseres Sportclubs in den Wettbewerb des UEFA-Cups feiern und mit einigen Bieren begießen konnten, pflückten wir danach in städtischen Rabatten einige Blumen, um Trainer Volker Finke Blumen in SCF-Form vor seine Haustüre in der Kartäuserstraße zu legen. Unvergessen natürlich der 5:1 Sieg des SC über Bayern München im August 1994 oder im Dezember 1993 das Meer aus Wunderkerzen im Stadion nach dem 4:1 gegen Borussia Dortmund. Ein Ergebnis, das dem damaligen BVB-Trainer Ottmar Hitzfeld ganz schön zu schaffen machte, wie er mir Jahre später sagte. Ich erinnere mich auch an mehrere Stadiondurchsagen à la "Herr XY, Sie sind soeben Vater eines Jungen/einer Tochter geworden." Danach folgte tosender Beifall im ganzen Stadion (und vermutlich später eine Standpauke der allein gelassenen, frisch gebackenen Mutter).

Christoph Ruetz, Teamleiter Technik:

"Als es das Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg noch gab, die Orchesterfusion aber schon angekündigt war, hat sich auch der SC Freiburg kulturinteressiert gezeigt und eine Probe im Konzerthaus besucht. Christian Streich hat sofort Parallelen gesehen zwischen einer Fußballmannschaft und einem Orchester. Kurz drauf hat das Orchester dem SC im Dreisamstadion einen Gegenbesuch abgestattet und kurz vor Anpfiff für die Zuschauer ein kleines Ständchen gegeben - mit Playback, um keine Anpfiffverzögerung durch technische Umbauten zu riskieren. Ich durfte die Zuspielung starten und die Kommunikation mit dem Dirigenten, François-Xavier Roth, realisieren. Mich hat damals besonders die durchweg positive Reaktion des Publikums beeindruckt. Das anschließende Spiel gegen Köln hat das Orchester dann noch gemeinsam angeschaut. Und der SC hat 4:1 gewonnen."

Christoph Ebner, Leiter Studio Freiburg, und sein Sohn Filip:

"Mein Sohn Filip war neun Jahre alt, als er zum ersten Mal ins Stadion durfte. Heute, mehr als 20 Jahre später, kann er sich immernoch gut an diesen ersten Besuch im Dreisamstadion erinnern und hat das für diesen Artikel aufgeschrieben: 'Mit meinem älteren Bruder und meinem Vater saß ich damals als neunjähriger Bub auf der Gegengerade im Pokalspiel gegen Werder Bremen. Das war im Oktober des Jahres 2000. Das Spiel war zäh und von etlichen Fehlpässen geprägt, aber am Ende ging's für den SCF nach einem Tor von Adel Sellimi in der 90. Minute in die nächste Pokalrunde. Die Stimmung auf den Rängen, das erlösende Tor und das kollektive Aufatmen nach dem Schlusspfiff - das Feuer war bei mir entfacht. In den folgenden Jahren hatte ich bald eine Dauerkarte, zunächst in den Stehrängen auf der Südtribüne, später auf der Nord.

Filip Ebner, Sohn des Studioleiters Christoph Ebner, beim letzten Spiel des SC Freiburg im Dreisamstadion SWR

Samstagnachmittag, mit Freunden auf der Tribüne stehen, eine lange Rote in der einen Hand, das aktuelle Heimspiel-Heft in der anderen - vor dem Anpfiff noch einmal die Situation des SCF analysieren, die Vorfreude spüren - für mich ein perfekter Samstag. Mittlerweile lebe ich seit einigen Jahren wegen Arbeit und Studium nicht mehr in Freiburg. Dennoch habe ich es mir auch in diesen Jahren nicht nehmen lassen, immer wieder einzelne Spiele mit einem Besuch in der Heimat zu verbinden. Ich freue mich auf den Besuch im neuen Stadion, werde aber unser Dreisamstadion, das immer da war, bei allen Höhen und Tiefen, ob zweite Liga oder UEFA Cup, auch sehr vermissen.'"