Darum hat der SC Freiburg so viele Mitglieder

Der SC Freiburg hat so viele Mitglieder wie noch nie: 50.000 Menschen sind dem Verein inzwischen beigetreten. Woher kommt SC-Boom?

Im August 2019 hatte der SC Freiburg noch 20.000 Mitglieder. Drei Jahre später waren es schon 40.000. Und nur knapp sechs Monate darauf sind es bereits 50.000. Woher kommt der Boom? Liegt es (allein) am sportlichen Erfolg? Die Euphorie um den Sportclub ist jedenfalls groß. Ein wichtiger Grund, Mitglied zu werden, ist jedoch offenbar der Zugang zu den Stadion-Tickets.

34.700 Plätze bietet das Europapark-Stadion. 25.000 Dauerkarten-Besitzer gibt es. Für gegnerische Fans stehen nach Angaben des Clubs maximal 3.470 Karten - also ein Zehntel aller Plätze - zur Verfügung. Weitere rund 2.000 Tickets wandern in den Vip-Bereich des Stadions. Der kleine Rest - also gut 4.000 - geht in den Spieltagsverkauf.

SC-Mitglieder haben Vorkaufsrecht bei Rest-Tickets

Hier haben die Club-Mitglieder und Dauerkartenbesitzer das Vorkaufsrecht. Sie werden jeweils per Mail informiert, wann der Vorverkauf startet. Wer zu diesem Zeitpunkt online Tickets ergattern will, muss allerdings schnell sein: Oft sind die Eintrittskarten innerhalb weniger Minuten vergriffen.

Wer als Nicht-Mitglied Karten will (und keine Mondpreise zahlen möchte), kann lediglich auf den Online-Ticketzweitmarkt des SC hoffen. Hier bieten Dauerkarten-Inhaber und andere Kartenbesitzer, die selbst nicht ins Stadion gehen können, ihre Tickets an.

Mitgliedschaft bietet längst keine Garantie mehr auf Tickets

Fazit: Der SC Freiburg spielt bislang eine seiner erfolgreichsten Saisons und ist aktuell Vierter der Bundesliga. Dazu ist der Sportclub noch in der Europaleague und im DFB-Pokal unterwegs. Auch das nagelneue Europapark-Stadion lockt die Massen. Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten: An Tickets zu kommen, wird für Fans ohne Dauerkarte immer schwieriger. Selbst die Mitgliedschaft beim SC bietet dafür inzwischen keine Garantie mehr.