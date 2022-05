Großer Empfang für SC - Mannschaft

Unabhängig vom Ausgang des DFB-Pokal-Finals gegen RB Leipzig will der SC Freiburg am Sonntagabend mit seinen Fans die erfolgreiche Saison feiern. Um 20 Uhr werden sich Mannschaft und Trainer-Team des Fußball Bundesligisten auf einer Bühne vor dem Freiburger Stadttheater den Anhängern präsentieren. Der SWR überträgt ab 19:20 Uhr im Livestream. Zuvor lädt Oberbürgermeister Martin Horn zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Das teilten Verein und Stadt am Montag mit. Die Südbadener treffen im Pokal-Finale am Samstag in Berlin auf RB Leipzig. In der Liga belegten sie diese Saison Tabellenplatz sechs. Damit nehmen sie an der Europa League teil.