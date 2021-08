In Freistett im nördlichen Ortenaukreis hat die Polizei am Dienstag eine Landstraße gesperrt. Dort hatte sich ein Sattelzug festgefahren. Der Sattelzug war mit etwa 40 Tonnen Schnittholz beladen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet er gegen 11 Uhr auf das Bankett der L87, weil der Fahrer abgelenkt war. Wegen des weichen Untergrunds schaffte er es nicht, den Sattelzug zurück auf die Straße zu manövrieren. Das Schwergewicht blieb stecken. Das Bankett sei über eine Länge von etwa 40 Metern aufgerissen, so die Polizei. Bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens hatten Beamte des Polizeipostens Rheinau den Verkehr zunächst an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Zur Bergung musste die Straße dann komplett gesperrt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht klar.