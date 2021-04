Das Studiogebäude des SWR in Freiburg ist sanierungsbedürftig. Bei laufendem Betrieb sind diese Arbeiten allerdings nicht möglich.

Aus einem alten und zum Teil denkmalgeschützten Spinnereigebäude in der Kartäuserstraße in Freiburg ist vor knapp 30 Jahren das SWR Studio Freiburg entstanden. Beheimatet sind die Redaktion Südbaden Aktuell, das Experimentalstudio für Neue Musik und Klangkunst und der Schlossbergsaal als Veranstaltungsort. Nun stehen Sanierungsarbeiten an.

Warum muss das Studiogebäude saniert werden?

Das Studio Freiburg wurde 1988 bis 1992 als Umbau und Erweiterung eines alten Spinnereigebäudes der Firma MEZ aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts genehmigt und gebaut. Damit sind die versorgungstechnischen Installationen nach fast 30 Jahren, also Heizungsanlage, Kältetechnik, Stromversorgung, IT-Netzwerk etc. erneuerungsbedürftig. Da unterscheidet sich das Studio nicht zu anderen Bauten aus dieser Zeit und notwendigen Erneuerungen. Die Mittel für die notwendigen Sanierungsarbeiten hat der Verwaltungsrat des Südwestrundfunks bereits freigegeben. Das Gebäude sollte im laufenden Betrieb saniert werden.

Warum geht das nicht wie geplant im laufenden Betrieb?

Bis vor drei Wochen gab es keine Hinweise auf problematische Baustoffe. Dann hat sich bei Voruntersuchungen durch ein beauftragtes Ingenieurbüro aber ergeben, dass beim Bau für den Brandschutz Material verwendet worden ist, das heute als problematisch eingestuft wird. Es handelt sich um künstliche Mineralfasern, die mit Beton vermischt auf Teile der Betondecken gespritzt wurden. Solange sich dieser Spritzbeton an den Decken befindet, besteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Gesundheitsgefahr. Das haben alle hinzugezogenen Fachleute bestätigt. Problematisch wird es allerdings, wenn an diesen Decken gearbeitet werden muss, um beispielsweise neue Versorgungsleitungen zu installieren. Sachstand heute ist: Der Spritzbeton muss wahrscheinlich abgetragen werden – und das ist nicht möglich im laufenden Betrieb. Um eine Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuschließen, muss das Haus wahrscheinlich während der Sanierungsarbeiten geräumt werden.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Am Standort Freiburg arbeiten etwa 100 Beschäftigte. Betroffen sind die Redaktion Südbaden Aktuell, die für Radio, Fernsehen und unsere Onlineformate arbeitet, also Inhalte generiert aus ganz Südbaden, die regional, landesweit und in der ARD ausgespielt werden. Betroffen sind die Kolleginnen und Kollegen der Technik, der Verwaltung - und die Kolleginnen und Kollegen des Experimentalstudios, einer weltweit einzigartigen Einrichtung.

Wie geht es jetzt weiter?

Zunächst hat die Studioleitung die Mitarbeitenden über eine Videoschalte informiert, dass es ein Schadstoffproblem gibt, aber keine Gesundheitsgefahr besteht. Nun überlegen sich Studio- und Geschäftsleitung, wie es mit dem Gebäude in der Kartäuserstraße weitergehen kann. Es gibt zwei Optionen: Umziehen in ein anderes Gebäude, um nach der Sanierung des Hauses wieder zurückzukehren – oder nach einer neuen Studio-Möglichkeit suchen, die allerdings in Innenstadtnähe sein muss, weil wir auch journalistisch nahe dran sein wollen an den Themen zwischen dem Regierungspräsidium und Rathaus, dem Münster, dem Stadtleben, den Gerichten, den Menschen in der Stadt.

Welche Anforderungen muss ein neues oder ein Interimsgebäude erfüllen?

Der Schlossbergsaal im SWR Studio Freiburg ist mit bis zu 80 Veranstaltungen im Jahr (in Nicht-Corona-Zeiten) ein wichtiger Ort der Kultur in Freiburg mit seinen Veranstaltungen des Experimentalstudios, mit Konzerten, mit Talks und vielen gemeinsamen Veranstaltungen mit Organisationen wie der Stadtverwaltung, der Landeszentrale für politische Bildung, dem Carl-Schurz-Haus und der Badischen Zeitung - zum Beispiel zu Wahlen. Wir brauchen Schnittplätze für die Fernsehproduktion, Hörfunkstudios, Plätze für Schalten direkt ins Programm – und eine Möglichkeit für das Experimentalstudio an Neuer Musik zu arbeiten.

Wie lange dauert eine Sanierung voraussichtlich und was kostet sie?

Es war vorgesehen, über eine Dauer von drei Jahren Stockwerk um Stockwerk zu sanieren. Wir gehen von Sanierungskosten im siebenstelligen Bereich aus.