Sanierung "Kesslergrube" abgeschlossen

Der Basler Roche-Konzern hat am Mittwoch im benachbarten Grenzach-Wyhlen im Kreis Lörrach seine 240 Millionen Euro teure Sanierung der ehemaligen Deponie „Kesslergrube“ abgeschlossen. Auf der Deponie waren bis in die 1970-er Jahre giftige Chemieabfälle, Bauschutt und Hausmüll entsorgt worden. Mit der letzten Baggerschaufel voller belasteter Erde, ausgehoben auf der ehemaligen Deponie „Kesslergrube“ in Grenzach-Wyhlen, geht eine der größten und teuersten Altlastensanierungen in Deutschland zu Ende. Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den vergangenen sieben Jahren auf einem zwei Fußballfelder großen Areal 360.000 Tonnen belastete Erde ausheben lassen. Die Erde wurde anschließend in fast 14.000 gasdichten Spezialcontainern, überwiegend per Schiff und Bahn, abtransportiert. Noch nicht begonnen hat die Sanierung der zweiten Hälfte der „Kesslergrube“. Die dort zuständige BASF will die belastete Erde nicht ausheben, sondern mit Beton einkapseln.