In die Sanierung der seit sechs Jahren gesperrten Albtalstraße L154 im Kreis Waldshut könnte Bewegung kommen. Wie die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller mitteilt, soll es am 17. November in Stuttgart ein Spitzengespräch zwischen Politikern aus der Region, der Bürgerinitiative und Verkehrsminister Winfried Hermann geben. Die Albtalstraße zwischen Albbruck und St. Blasien wurde 2015 nach mehreren Felsabgängen gesperrt, die Sanierung hatte sich im Sommer um weitere zwei Jahre verzögert.