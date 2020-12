per Mail teilen

Es geschah am 4.12.2010, zur besten Sendezeit am Samstag Abend: Ein tragischer Unfall in Europas größter Fernsehshow „Wetten, dass..?“, live vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauer im ZDF. Der damals 23-jährige Samuel Koch aus Efringen-Kirchen stürzt bei dem Versuch, mit Sprungfedern unter den Füßen über fahrende Autos zu springen und dabei einen Salto zu machen. Koch ist seither querschnittsgelähmt. Moderator Thomas Gottschalk kann den Unfall bis heute nicht vergessen.