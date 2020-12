Zehn Jahre nach seinem Unfall in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" gibt sich Samuel Koch selbst die Schuld. Der 33-Jährige, der aus Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) stammt, ist inzwischen Schauspieler am Nationaltheater in Mannheim.

"Heute würde ich mehr auf mein Bauchgefühl hören", so der seither gelähmte Samuel Koch, der am 4. Dezember 2010 in der Sendung "Wetten, dass..?" bei dem Versuch gestürzt war, mit Sprungfedern an den Füssen über fahrende Autos zu springen. Er hatte nach eigenen Worten während der Vorbereitung auf die Wette immer wieder Zweifel gehabt.

Samuel Koch am Rande seines Auftritts für die Künstlerplattform "Artists Against Corona" dpa Bildfunk Picture Alliance/Britta Pedersen

Der bekennende Christ Samuel Koch hat nach dem Unfall mit Gott gehadert, aber im Glauben auch Halt gefunden. Über den Sinn des Lebens sagt er: "Wir sind nicht da, um uns selbst zu verwirklichen, sondern um füreinander da zu sein und auf andere zu achten." Entsprechend dieser Lebenshaltung fordert er mehr Unterstützung für behinderte Menschen im Alltag.

"Leider missbraucht die jetzige Rechtslage allzu oft Angehörige, um sie als kostenlose Pfleger, Assistenten und Alltagshelfer einzusetzen." Samuel Koch im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd)

Verein "Samuel Koch und Freunde" macht sich für pflegende Angehörige stark

Koch, der festes Ensemblemitglied im Nationaltheater Mannheim ist, kämpfe daher mit vielen anderen um ausreichende Unterstützung zu mehr Selbstbestimmung und Eigenständigkeit für behinderte Menschen im Alltag. Das sagt der Mit-Initiator des Vereins "Samuel Koch und Freunde", der sich für pflegende Angehörige stark macht, aus seiner Sicht auf die derzeitige gesellschaftliche und politische Situation.

Samuel Koch unterstützt Schwerbehinderte bei einer Demo im Kampf gegen Behörden dpa Bildfunk Picture Alliance/Oliver Dietze

Aktuell sei zu befürchten, dass mit dem neuen Intensivpflege-Stärkungsgesetz (IPReG) neue Hürden und Voraussetzungen aufgebaut würden, um Menschen mit Behinderung zu Hause zu versorgen. Anstatt Betroffene und Angehörige dabei zu unterstützen, ihren Alltag zu Hause zu meistern, werde versucht, Menschen mit Pflegebedarf in kostengünstigere Heime "zu verschieben", kritisierte Koch.

"Gelebte Inklusion geht nur durch Begegnung mit Menschen mit Behinderung!"

Außerdem kritisiert Koch, dass sich viele gesellschaftliche Bereiche aus inklusiven Bemühungen immer noch völlig heraushalten könnten. So gebe es beispielsweise kaum Regelungen zur Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft: "Menschen lernen sich aber im Café, im Kino oder beim Einkaufen kennen und eher selten in staatlichen Behörden." Nur durch die Begegnung mit Menschen mit Behinderungen werde Inklusion gelebt, betonte Koch.