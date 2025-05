per Mail teilen

Vom Keller bis unters Dach steht das Haus von Peter Schlesselmann voll mit Schwarzwalduhren. Um die 200 sind es insgesamt. Noch lange nicht genug für den Sammelwütigen aus Binzen.

Über 200 Schwarzwalduhren hat Peter Schlesselmann aus Binzen (Kreis Lörrach) in den letzten 50 Jahren gesammelt. Verteilt sind sie im ganzen Haus. Nur im Wohnzimmer muss sich der Sammler etwas zurückhalten. Seine Frau bremst ihn da ein wenig aus. Ein Ende des Sammelwahns ist trotzdem nicht in Sicht.

Regale voller Schwarzwalduhren

Peter Schlesselmann öffnet die Tür eines der Zimmer in seinem Haus. Aus allen Ecken hört man es leise ticken. Zwischendurch erklingt ein Gong. Mehrere Regale voll mit Schwarzwalduhren lagern in dem Raum. Sorgen darum, die Zeit aus den Augen zu verlieren, muss sich Schlesselmann nicht machen.

Im Haus von Peter Schlesselmann gibt es kaum einen Platz, an dem nicht eine Schwarzwalduhr steht oder hängt. SWR

Warum er diese vielen Uhren besitzt? Bei Schlesselmann ist es die Gier, die ihn antreibt, sagt er. Außerdem löse das Sammeln ein Kribbeln bei ihm aus. "Das hab ich von Kindheit an gehabt", sagt Schlesselmann.

Schwarzwalduhren: Technik, die begeistert

Besonders angetan haben es ihm die seit 200 Jahren weltbekannten Uhren des Herstellers "Winterhalder & Hofmeier". Sein ganz besonderer Schatz: eine Uhr, auf der ein blauer Kuckuck seinen typischen Ruf von sich gibt. Diese Uhr gibt es laut Schlesselmann nur zwei bis drei Mal auf der Welt. Den Kuckuck hat er sich extra nachschnitzen lassen.

Die Kuckucksuhr mit dem blauen Kuckuck ist einer der ganz besonderen Schätze in der Sammlung von Peter Schlesselmann. SWR

An diesen vielen alten Uhren begeistert den Sammelwütigen besonders, mit welcher Präzision sie gefertigt wurden. „Wie kann man mit den einfachen Mitteln, die man damals hatte, ohne Elektrizität, ohne die großen Maschinen, ohne CNC, wie konnte man so gute, so qualitativ hochwertige Uhrwerke machen“, fragt sich Schlesselmann beeindruckt.

Nachschub gibt es auf Antik-Uhrenmessen

Zwar ist im Haus kaum noch Platz für weitere Uhren. Daran das Sammeln an den Nagel zu hängen, denkt Peter Schlesselmann trotzdem nicht. Regelmäßig besucht er Antik-Uhrenmessen. Wie etwa die jährliche Antik-Uhrenbörse in Eisenbach im Hochschwarzwald. Neue Schmuckstücke findet er fast immer.

Das ist so Jäger und Sammler von vor 10.000 Jahren. Das ist einfach noch drin.

Auch in diesem Jahr hat der Uhrensammler ein Objekt der Begierde entdeckt. Bei Uhren seiner Lieblingsmarke kommt er schnell ins Schwärmen: „Also das ist eine Uhr, den Scherenschleifer, die würd ich sofort kaufen. Fantastisch, die ist wirklich selten“, sagt Schlesselmann. 8.000 Euro will der Händler für den Schatz. Leider zu viel für den Sammler.

Trotz Platzmangel: Uhrensammlung wächst weiter

Am Ende des Tages kommt er trotzdem mit einem neuen Schmuck-Stück nach Hause. Platz für neue Uhren findet Schlesselmann immer. Nur mit seiner Frau sei er sich dabei ab und zu nicht ganz einig, auch wenn sie ihn grundsätzlich bei seiner Leidenschaft unterstützt. "Da diskutieren wir halt ab und zu", meint Schlesselmann schmunzelnd. Trotzdem: Die Sammlung wächst und wächst.