In die wohl ungewöhnlichste Saison seiner Geschichte startet am kommenden Freitag der Europa-Park in Rust. Weniger Besucher, Maskenpflicht in den Achterbahnen, überall Desinfektionsmittel.

Es gibt viele Auflagen und doch ist der Europa-Park froh, dass er überhaupt öffnen darf. Denn die vergangenen zwei Monate mit geschlossenen Toren haben ein Loch in die Kasse gerissen. Und auch die über 4.000 Mitarbeiter freuen sich. Die meisten haben nämlich kurz gearbeitet.

Langsamer Neustart am kommenden Freitag

Nach den aktuellen Corona-Regeln wären weitaus mehr Menschen zugelassen, aber der Europa-Park will seine Tore erst einmal nur für 10.000 Besucher öffnen. Und für die gibt es einiges zu beachten, sagt Inhaber Roland Mack und verweist vor allem auf Abstand und Masken. Das Unternehmen hofft auf vernünftige und gesunde Besucher. Das Gelände ist so groß wie 130 Fußballfelder, Sicherheitskräfte werden unterwegs sein, überall wird Desinfektionsmittel verteilt.

Virtuell anstehen mit der Europa-Park-App

Und man setzt auf Information, denn zusätzlich kann man sich an den Achterbahnen mit Hilfe der Europa-Park-App virtuell anstellen. Das heißt: man wartet woanders, nicht in der Schlange und bekommt dann eine Info. So sollen Menschen-Aufläufe vermieden werden. Aber die App kann noch mehr, nämlich berechnen, wie gut die Besucher voneinander Abstand halten, so Juniorchef Michael Mack.

Europa-Park hofft auf eine "schwarze Null"

Unabhängig von alledem spricht man in Rust von einer schwierigen Zeit. 4.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Keine Einnahmen durch Besucher – weder im Park, noch in den Hotels oder in der neuen Wasserwelt. Investitionen in Höhe von 40 Millionen Euro, die gestoppt wurden. Ganz zu schweigen von 10.000 Arbeitsplätzen in Firmen, die vom Park abhängig sind. Der Europa-Park hofft bei 10.000 Besuchern täglich zumindest keine Verluste zu machen. Von einer schwarzen Null ist die Rede.