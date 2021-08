Pokalfinale und Fußballliebe. Die Amateurfußballerinnen und Fußballer in Südbaden sind am Wochenende in die neue Saison gestartet - trotz Corona.

Eine der wohl spannendsten Partien: das Finale um den Südbadischen Pokal am Samstag (22. August) im Schwarzwaldstadion. SWR4-Reporterin Anita Westrup über Lederkugeln, Hygienekonzepte und leidenschaftliche Kickerinnen und Kicker. 450 Zuschauer im Schwarzwaldstadion Der 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den SV Oberachern: Zwei Oberligisten träumen auf dem heiligen Rasen im Fußballtempel an der Dreisam vom Einzug in den DFB-Pokal. Siegbert Lipps ist Geschäftsführer beim Südbadischen Fußballverband. Er hat das Hygienekonzept für das Pokalfinale mitentwickelt. 450 Zuschauer dürfen auf der Westtribüne mit Abstand zueinander mitfiebern. Von "Geisterkulisse" spricht Siegbert Lipps mit Blick auf die Zeit vor dem Corona-Lockdown. Glückliche Spieler, glückliche Fans Für die Spieler und die Zuschauer trotzdem ein echtes "Schmankerl", findet der Geschäftsführer des Südbadischen Fußballverbands. Kopfbälle und Zweikämpfe sind nun wieder möglich. Eine Rückkehr in den Alltag rückt langsam näher. So ist auch Elisabeth Beck-Spang aus Rielasingen im Freudentaumel. Dass das Spiel zustande kommt, daran hat sie schon nicht mehr geglaubt. Umso glücklicher ist sie jetzt - zumal ihr Herzensverein die Partie mit 3:0 für sich entscheidet. Corona-Sicherheitsmaßnahmen bringen kleine Vereine an ihre Grenzen Für die Umsetzung der Corona-Vorschriften durch die Vereine findet Siegbert Lipps vom Südbadischen Fußballverband lobende Worte. Besonders gefordert sind die Ehrenamtlichen in den Vereinen. Das weiß auch Ralf Morath. Er trainiert die Fußballerinnen des SV Ebnet in Freiburg. So komme man beim Duschen schnell an seine Grenzen: Die acht Duschen dürfen immer nur von vier Spielerinnen gleichzeitig genutzt werden. Je nach räumlicher Kapazität des Vereins müssen die Spielerinnen der auswärtigen Mannschaft bereits in Spielkleidung anreisen. Für die Dusche nach dem Spiel müssen sie dann auch wieder nach Hause fahren. Zum organisatorischen Aufwand kommen zusätzliche Kosten auf die Vereine hinzu: Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher - kleinere Investitionen, die bei kleinen Vereinen aber durchaus zu Buche schlügen, sagt Ralf Morath.