Europa-Park startet in die Saison - neue Achterbahn erst 2024

Der Europa-Park in Rust hat zum Saisonstart am Samstag einen neuen Themenbereich angekündigt. Im kommenden Jahr soll es auch eine neue Achterbahn geben.

Der Europa-Park Rust (Ortenaukreis) startet am Wochenende mit einem neuen Themenbereich in die neue Saison. Dagegen soll die seit längerer Zeit angekündigte neue Achterbahn erst zum Beginn der Saison 2024 kommen. Das hat Michael Mack, der geschäftsführende Gesellschafter des Europa-Parks, bei der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt. Außerdem sei ein neuer Länderbereich "Kroatien" in Planung.

Neuer Bereich Liechtenstein im Europa-Park

Zum Beginn dieser Saison öffnet am Samstag der neue Themenbereich Liechtenstein. Hauptattraktion ist nach Angaben der Parkbetreiber die Ballonfahrt, die es seit 1996 gibt. Sie befindet sich nun an einem anderen Standort.

Mit Ticketverkäufen zufrieden

Die Jahreskarten seien für dieses Jahr bereits ausverkauft, so Mack. Für Jahresabos für Stammkunden soll es eine Obergrenze geben. Die Kapazität des Parks sei bei etwa 30.000 bis 35.000 Gästen pro Tag erreicht, sagte er weiter. 2022 seien mehr als sechs Millionen Besucherinnen und Besucher in Deutschlands größten Freizeitpark gekommen.

Noch im Bau: die neue Achterbahn im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) SWR

Neue Achterbahn soll an Nikola Tesla erinnern

Zur neuen Achterbahn nannte Mack ein paar Details: Sie soll etwa 1.200 Meter lang und bis etwa 32 Meter hoch werden. Enge Kurven und mehrere Überschläge seien geplant, sagte Mack. Die Eröffnung sei schon für die zweite Hälfte des Jahres 2023 vorgesehen gewesen, verzögere sich aber wegen Lieferengpässen. Am Bahnhof der Bahn soll ein etwa 25 Meter hoher Turm mit einer Kuppel entstehen, der an den früheren Wardenclyffe Tower des Erfinders Nikola Tesla (1856 bis 1943) in New York erinnern soll. Schon im laufenden Jahr soll es im Park einen 360-Grad-Film über Tesla geben. Der Erfinder stammt aus Kroatien - und so soll dann auch der neue Länderbereich heißen.