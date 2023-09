Erstes Zweitliga-Heimspiel für Red Sparrows Freiburg

Beim ersten Heimspiel der HSG Freiburg in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen am Samstagabend gelang ein Unentschieden (19:19) gegen den HC Leipzig, kurz vor Schluss.

Von Beginn an war das Spiel ein Kopf-an-Kopfrennen. Freiburg, als einer von drei Aufsteigern in der Liga, hoch konzentriert, geht knapp in Führung. Nach zehn Minuten steht es bereits 7:4. Die junge Mannschaft aus Leipzig, körperlich überlegener, hält aber dagegen. Die Entscheidung der Schiedsrichter für eine Rote Karte gegen die Freiburg-Mittelfrau und Spielmacherin Rebecca Dürr in der 14. Minute scheint die Spatzen, wie sich die Red Sparrows auch nennen, kurz aus der Bahn zu werfen. Bis zur Halbzeit kommen die Gäste aus Leipzig dann an die Breisgauerinnen ran, drehen den Spielstand und gehen mit der 11:12-Führung in die Pause.

Red Sparrows zurück in der zweiten Liga

Die Anspannung war groß vor dem ersten Spiel der Freiburgerinnen in der zweiten Liga. Genauso groß aber die Vorfreude. Lange hatten die Spielerinnen auf diesen Tag gewartet, mehrere Monate hart trainiert. "Dass wir die Sache jetzt erleben und genießen können, ist für mich am wichtigsten", so Freiburgs Trainer Igor Bojic vor dem Spiel. Er weiß, worauf seine Spielerinnen alles verzichtet haben, um wieder in der Liga spielen zu dürfen.

Im April 2023 ist der HSG Freiburg der Aufstieg von der dritten in die zweite Handball-Bundesliga geglückt. Bereits im Jahr 2019 sind die Spatzen aufgestiegen und konnten über zwei Saisons Zweitliga-Erfahrung sammeln. Nach der Saison 2019/20, die von der Corona-Pandemie geprägt war, gab es keine Auf- und Abstiege. Im zweiten Jahr konnte Freiburg die Liga allerdings nicht halten und ist wieder abgestiegen.

Zur Saison 2021/22, ist der Kroate Igor Bojic als Trainer nach Freiburg gekommen. Unter ihm sind die Spatzen gleich Meister der 3. Liga Süd-West geworden. Doch der Aufstieg war erst im Folgejahr nach der Aufstiegsrunde für Liga Zwei möglich.

"Ich sehe das als einen super Erfolg. Wir haben das zusammen erreicht. Nicht nur ich und die Mädels, sondern alle im Verein, die hinter uns stehen."

Trotz Profivertrag arbeiten die Spielerinnen

In der zweiten Liga haben nun alle Spielerinnen der HSG einen Profi-Vertrag. Bezahlt werden sie aber nur im Minijob-Bereich. Auch der Trainer arbeitet nur nebenberuflich beim Verein. Ansonsten ist die HSG Freiburg ehrenamtlich organisiert: Die Sportliche Leitung, der Vorstand, die Torwart- und die Co-Trainer arbeiten also unentgeldlich für das Team.

Etwa zehn Stunden trainieren die Spielerinnen in der Woche. Dazu gehören neben dem Mannschaftstraining auch individuelle Trainingseinheiten, wie das Fitness- oder Krafttraining zuhause. Hinzu kommen die Spiele am Wochenende. Außen- und Mittespielerin Simone Falk zum Beispiel arbeitet 32 Stunden in der Woche als Raumausstatterin. "Ich bin mega stolz sagen zu können, ich spiele professionell zweite Bundesliga Handball und arbeite nebenher. Ich schaffe das Pensum, was andere (in anderen Vereinen) nicht schaffen, weil sie nur trainieren, aber auf dem gleichen Niveau spielen", sagt Falk.

"Ich schaffe das Pensum, was andere (in anderen Vereinen) nicht schaffen."

Zusätzliche Belastung: Weite Auswärtsfahrten

Anders als in der dritten Liga, die noch nach Regionen in vier Ligen gestaffelt ist, müssen die Red Sparrows nun für Auswärtsspiele auch weitere Strecken auf sich nehmen: Zu den Füchsen Berlin, nach Bremen und Flensburg-Harrislee etwa. Mit insgesamt vier Vereinen ist Baden-Württemberg aber das Land mit den meisten Teams in der zweiten HBF. Die Gerhard-Graf-Sporthalle als Austragungsstätte für die Heimspiele der Handballerinnen gehört zu einen der kleinsten der Liga. Die Halle war mit rund 320 Zuschauern war am Samstag-Abend beinahe voll.

1. Spiel der Red Sparrows spannend bis zum Ende

In einer spannenden zweiten Halbzeit bleibt das Spiel lange offen: Freiburg nun mit vielen Wechseln und einer weiterhin aggressiven, robusten Abwehr. Die zweite Hälfte der Partie ist durch knappe Führungen der Leipzigerinnen und den Wiederausgleich von Freiburg gekennzeichnet. Auch die Torhüterinnen duellieren sich auf beiden Seiten mit starken Paraden.

Am Ende verpassen die Gäste eine 20:18-Führung und so hat Freiburg rund 20 Sekunden vor Schluss die Chance zum Ausgleich (19:19). Ein Team-Time-Out der Spatzen verhalf zur kurzen Taktikbesprechung. Nach dem geschickt ausgespielten Foul wurde klar: Der letzte Siebenmeter wird die alles entscheidende Aktion. Die hat Simone Falk sich nicht nehmen lassen. Die Zuschauerinnen in der Halle warten angespannt, ihre Eltern, ihr Freund und viele weitere Handballbegeisterte hoffen nur auf eines: Den Treffer zum Unentschieden. Selbstsicher und präzise verwandelt Simone Falk den Siebenmeter, ihre Mitspielerinnen stürmen auf sie zu und feiern mit ihr. Das Unentschieden fühlt sich für die Spielerinnen der HSG Freiburg wie ein erster Erfolg in der Liga an.