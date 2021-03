Auf den Spargelfeldern sprießt es schon und auch für die Erdbeersaison laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Noch können die osteuropäischen Saisonarbeitskräfte kommen. Wegen Corona könnte sich das aber schnell ändern.

Auf den Feldern sind die Plastikfolien der Erdbeertunnel neu aufgezogen, Pflanzen werden angeliefert und auch die ersten Helfer sind da. Auf dem Hof der Familie Wurth in Oberkirch-Zunshofen (Ortenaukreis) arbeiten mehrere Frauen und Männer aus Rumänien in einer Halle an langen Tischen. Sie pflanzen Erdbeersetzlinge in Substratbehälter ein.

Arbeitskräfte können mit dem Auto kommen

Verteilt über die gesamte Saison von der Spargel- bis zur Apfelernte braucht der Hof etwa 100 Helfer. Im vergangenen Jahr war deren Anreise nur per Flugzeug möglich. Da sind die Bedingungen dieses Mal einfacher, eine Anreise mit Auto ist wieder erlaubt.

Schnelltest im Betrieb möglich

Rumänien ist wie Polen aktuell Risikogebiet, aber kein Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet. Das heißt, die Helfer können kommen, müssen aber spätestens 48 Stunden nach der Einreise einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Dieser kann auch in den Betrieben selbst gemacht werden, so Simon Schumacher, Vorsitzender des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer VSSE. Während einer anschließenden zehntägigen Quarantäne dürften die Arbeiterinnen und Arbeiter den Hof zwar nicht verlassen, sie könnten aber bereits in festen Teams mit anpacken.

Unterstützung bei Einreise nötig

Untergebracht werden die Menschen jeweils zu zweit in einem Wohncontainer. Während der Isolationszeit müssen andere für sie die Einkäufe erledigen. Und auch für die Einreise brauchen sie Unterstützung. Sie müssen im Internet anmelden, dass sie nach Deutschland kommen. Selina Wurth nimmt ihnen das ab. Das Prozedere sei für viele eben zu kompliziert, meint die Landwirtin. Auch sie selbst hatte Probleme, bei den zuständigen Ämtern, die nötigen Infos zu bekommen.

"Keiner wusste wirklich, was zu tun ist mit der Quarantäne, mit den Tests und mit den Anmeldungen!" Selina Wurth, Erdbeerhof Wurth Oberkirch-Zunshofen

Die Beschäftigung der osteuropäischen Saisonarbeitskräfte bereite auch in diesem Jahr zusätzlichen Aufwand, sei aber machbar, heißt es. Sollte die Risikobewertung für die wichtigsten Herkunftsländer Polen und Rumänien allerdings verschärft werden, könnte sich das schnell ändern. Simon Schumacher vom Anbauverband VSSE hofft aber, dass die Grenzen nicht geschlossen werden. Schließlich könne die Ernte nicht warten. Auf dem Hof Wurth versucht man indes, gelassen zu bleiben und die Dinge zu nehmen, wie sie eben kommen.