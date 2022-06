Unbekannter wirft Scheiben eines islamischen Zentrums in Freiburg ein

per Mail teilen

Ein junger Mann soll am Pfingstmontag Scheiben des Gebäudes einer Religionsgemeinschaft in Freiburg zerstört haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der mutmaßliche Täter soll am Pfingstmontag gegen 16:20 Uhr den Innenhof eines Gebäudekomplexes in der Hugstetter Straße betreten haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend habe er zwei Fensterscheiben des Islamischen Zentrums zerstört. Der Polizei zufolge habe er außerdem die Scheiben eines im Innenhof geparkten Autos zertrümmert.

Polizei sucht nach 20- bis 30-jährigem mutmaßlichen Täter

Der Mann wurde noch nicht ermittelt oder gefasst. Laut Zeugenaussagen ist er zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und einen dunklen Schnauzbart. Er trug wohl eine hellgrüne Kapuzenjacke mit weißen Ärmeln sowie eine blaue Jeans. Zudem hatte er ein Fahrrad dabei. Laut Polizei ist das Motiv bisher unklar.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0761/8822880 zu melden.