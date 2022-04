Der Krieg in der Ukraine ist auch bei uns angekommen. Nicht nur durch die Flüchtlinge, die hier Schutz suchen, auch durch Konfrontationen zwischen Russen und Ukrainern. Am Sonntag fand in Lörrach ein pro-russischer Autocorso statt - gegen so wörtlich: „Diskriminierung russischsprachiger Mitbürger, gegen Krieg, gegen Faschismus und Nazismus. Das wollten viele Ukrainer und auch Lörracher so nicht hinnehmen. Gegen den Autocorso gab es gleich zwei Gegendemonstrationen.