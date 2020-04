In Bad Krozingen im Markgräflerland ist ein rumänischer Erntehelfer nach einer Corona-Infektion gestorben. Das meldet "Der Spiegel" und beruft sich auf das Stuttgarter Innenministerium.

Der 57-Jährige wurde einem Bericht von "Der Spiegel" am Samstag tot in seiner Unterkunft aufgefunden. Der Mann soll in einem Betrieb in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei der Spargelernte geholfen haben. Laut "Der Spiegel" hat er sich in Deutschland mit dem Virus infiziert. Vor seinem Tod soll der Mann über Husten und Schnupfen geklagt haben. Den Angaben zufolge war der Erntehelfer aus Rumänien am 20. März nach Deutschland eingereist.

Spiegel: Gesundheitsamt ergreift Schutz-Maßnahmen

Nach seinem Ableben habe das Gesundheitsamt des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald laut Spiegel-Informationen Maßnahmen ergriffen, um einen weiteren Ausbruch der Seuche unter den Erntehelfern zu verhindern. Das Umfeld des Mannes werde durchleuchtet und Kontakt-Personen auf mögliche weitere Ansteckungsfälle hin untersucht.

Nachfrage an Erntehelfern vor allem in Südbaden groß

Der Verstorbene war einer von Hunderten Erntehelfern, die sich derzeit in Baden-Württemberg aufhalten. Die Nachfrage nach Saisonarbeitern ist groß, vor allem bei der jetzt voll laufenden Spargelernte in Südbaden.