Die Importfirma Othman Food ruft ihren Sesam-Dip "Tahina Sesame" wegen Gefahr durch Salmonellen zurück. Betroffen seien Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22. Dezember 2023 und 10. November 2024, teilte die Firma mit Sitz in Auggen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Freitag mit. In einer Probe seien Salmonellen nachgewiesen worden, die gefährliche Durchfallerkrankungen verursachen können.