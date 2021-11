Niederlande gewinnt internationalen Ruderwettkampf

Beim internationalen Ruderwettkampf "Mirabaud BaselHead Regatta" in Basel am Samstag haben die niederländischen Teams gewonnen. Am Basler Rheinufer verfolgten zahlreiche Ruderfans den "Sprint des Rois" mit dem Olympia-Vize Deutschland und dem Olympia-Fünften aus den Niederlanden. Auf der 350 Meter langen Strecke gelang der "HollandAcht" mit gerade mal 0,26 Sekunden der Sieg vor dem Deutschland-Achter. Im Anschluss gewann das niederländische Team auch beim 6,4 Kilometer-Rennen. Auch die holländischen Frauen ruderten sich beim Sprint an die ersten fünf Ränge. An der Regatta in Basel haben über 100 Boote teilgenommen.