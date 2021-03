per Mail teilen

Das Regierungspräsidium Freiburg appelliert an die Bürgerinnen und Bürger auf Vögel Rücksicht zu nehmen. Hintergrund ist, dass es immer weniger Wiesenvogelarten gibt. Besonders wichtig sind die Elzwiesen. Sie dienen während der Brut- und Vogelzugzeit als Futterquelle und wichtiger Rastplatz. Außerdem sind sie einer der wenigen verbliebenen Lebensräume von Wiesenbrütern. Diese legen ihre Eier in Mulden oder Nester am Boden. Freilaufende Hunde aber auch Spaziergänger, die über die Wiesen laufen, können Wiesenbrüter dazu zwingen, ihr Nest zu verlassen. Die Jungvögel verhungern oder fallen anderen Tieren zum Opfer. Auch die Zugvögel leiden unter den Störungen und verlieren wichtige Ruhezeiten und Energie für den Weiterflug.