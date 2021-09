per Mail teilen

Unbekannte Täter haben antisemitische Parolen auf die Mauer eines Friedhofs in der französischen Ortschaft Rouffach (Elsass) gesprüht. Weitere Schmierereien fanden sich in der näheren Umgebung. Nach französischen Medienberichten wurde ein Großteil inzwischen wieder überstrichen. Rouffach liegt rund 15 Kilometer südlich von Colmar im Departement Haut-Rhin. Der TV-Sender France 3 listet auf seiner Website 23 ähnliche Vorfälle im Elsass seit 2015 auf. Betroffen davon waren in der Vergangenheit neben jüdischen Friedhöfen und einer ehemaligen Synagoge unter anderem Rathäuser, Kirchen und Schulen. Bei dem jetzt betroffenen Friedhof von Rouffach handle es sich nicht um eine jüdische Begräbnisstätte, hieß es.