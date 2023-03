Wasserkraftwerk in Rottweil wird abgerissen

In Rottweil soll ein intaktes Wasserkraftwerk abgerissen werden, damit der Neckar für die Landesgartenschau renaturiert werden kann. Das sorgt für Unverständnis.

Katarina und Christoph Stevenson haben ihr ganzes Leben in Rottweil verbracht, aber jetzt verstehen die beiden plötzlich die Welt nicht mehr. Das Wasserkraftwerk am Neckar einfach abzureißen, das könne doch wohl nicht wahr sein, ärgert sich Katarina Stevenson. Warum, fragt sie sich, mache man da etwas kaputt, was so gut läuft?

"Ich verstehe unter Nachhaltigkeit, wenn eine Anlage so lange wie möglich läuft!"

Seit über 60 Jahren produziert das kleine Kraftwerk Strom mit einer Kapazität für rund 120 Vier-Personen Haushalte. Das Kraftwerk könnte noch Jahrzehnte laufen und weiter sauberen Strom produzieren, sagt Christoph Stevenson: "Das Ding läuft rund um die Uhr. Es ist technisch gut gewartet. Die Stadtwerke, die es betreiben, lassen sich da nicht lumpen. Warum soll man das kaputt machen?", schüttelt er fragend den Kopf.

Aber die Stadt Rottweil und das Regierungspräsidium Freiburg haben eben andere Pläne. Pläne für die Landesgartenschau.

Ein neuer Stadtteil soll entstehen

Dafür will die Stadt dieses Gelände am Neckar unterhalb der Altstadt von Rottweil völlig neu gestalten, erklärt Rottweils Baubürgermeister Christian Ruf. Ein neuer Stadtteil sozusagen entsteht, der aber ausschließlich für Naherholung vorgesehen ist. "2028 soll hier die Landesgartenschau stattfinden, und darüber hinaus den Menschen vor allem als Naherholung dienen", freut sich Bürgermeister Ruf.

Diesen Plänen stehen allerdings die Pegelmessstation und das Wasserkraftwerk im Weg. Die Messstation soll weiter flussaufwärts verlegt werden. Kostenpunkt: über eine Million Euro. Das Wasserkraftwerk soll ganz weg. Erst dann, sagt Michael Koch vom Regierungspräsidium Freiburg, könne der Neckar vitalisiert werden. Und Neckar bedeute ja eigentlich "der wilde Mann" oder "der wilde Geselle". Eigentlich wäre an dieser Stelle hier Fließdynamik.

"Wir haben jetzt die Chance durch den Rückbau der Wasserkraftanlage, hier wieder einen Mittelgebirgsfluss entstehen zu lassen!"

Das Kraftwerk abzureißen, ist eine schwierige Entscheidung. Aber die Stadtverwaltung von Rottweil hofft, mit der Renaturierung den Neckar den Menschen in Rottweil wieder näher zu bringen. Die Entscheidung im Gemeinderat fiel einstimmig, auch mit den Stimmen der Grünen. Deren Fraktionsvorsitzende, Ingeborg Gekle-Maier, erklärt die Befürwortung mit "dem übermächtigen Argument einer Revitalisierung des Neckars auf für uns erst einmal ungeahnter Größe".

Für Rottweil sei die Neugestaltung des Neckars über zwei Kilometer eine einmalige Chance, ein Riesengewinn.

Wo es Gewinner gibt, gibt es auch immer Verlierer.

Die Pferdekoppel von Erika Strigel in Rottweil muss der Landesgartenschau 2028 weichen. SWR

Die 80-jährige Erika Strigel hat ihre Pferdekoppel auf dem Gelände der künftigen Landesgartenschau. Sie hat Tränen in den Augen. "Das ist mein Leben", sagt sie verbittert und blickt über die Koppel. Nach schätzungsweise 48 Jahren muss sie nun weichen für neues Leben, das am Neckar für die Landesgartenschau 2028 entstehen soll.