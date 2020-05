Der Valentinstag ist wie der Muttertag für viele Männer, aber auch Frauen ein Anlass Blumen zu kaufen. Am liebsten verschenkt werden rote Rosen, da sind sich die Blumenverkäufer einig.

Wer einem geliebten Menschen zum Valentinstag eine Freude machen will, entscheidet sich offenbar am ehesten dazu Blumen zu kaufen und zu verschenken. Auf dem Freiburger Münstermarkt erfährt man an den Blumenständen, dass der Verkauf von Blumen an diesem Tag bis zu 400 Prozent steigt im Vergleich zu normalen, durchschnittlichen Tagen. Und gefragt danach, welches denn die beliebtesten Blumen seien, erhält man überall die übereinstimmende Antwort: Rosen – am liebsten rote.

Dauer 1:10 min Rote Rosen sind der Renner am Valentinstag

Während die einen im Valentinstag einen Anlass für etwas Besonderes sehen, gibt es aber genauso andere, denen er überhaupt nichts sagt. Sie sind eher genervt über die Kommerzialisierung solcher Tage und lehnen sie entschieden ab. Meist Frauen wollen gar nichts geschenkt bekommen am Valentinstag. Sie sind der Meinung, es gibt im Jahr viele andere, wichtigere, oder persönlichere Anlässe, zu denen man Aufmerksamkeit schenken sollte. Das ist ihnen viel wichtiger, als alles auf einen Tag zu reduzieren, nur weil das angeblich so üblich ist.